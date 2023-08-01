Россияне – виновники "скрытой безотцовщины" объяснили, почему мало времени проводят с детьми

В Госдуме подняли проблему "скрытой безотцовщины" в России, и на фоне освещения ситуации kp.ru решил выяснить у его виновников — пап, а также мам, — почему отцы мало времени проводят с детьми.

Так, большинство (24%) россиян сказали, что в их семьях отцы настолько устают на работе, что уже не в силах уделять время ребёнку, а тем более проверять с ним уроки. Ещё 22% говорят, что папам скучно: они не знают, чем занять своих детей, и предпочитают делегировать это дело жёнам.

21% респондентов сказали, что у отцов нет свободного времени на воспитание детей: здесь и работа, и подработка, и прочие дела по дому, "а если добавить хобби, то на малыша времени совсем не остаётся".

8% россиян признались, что отцам сложнее справляться с детьми и искусство быть хорошим папой под силу далеко не каждому. Одна из участниц опроса сокрушается, что большинство мужчин "растеряли способность заботиться о потомстве и думают только о себе".

5% ответили, что нехватка папиного внимания напрямую связана с нехваткой денег в семье, 3% — что воспитание ребёнка это не мужское дело. И лишь 14% россиян сообщили, что в их семье отец много времени уделяет воспитанию детей.