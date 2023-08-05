Международный день светофора, День пряника, Трофим-бессонник: Какие праздники и приметы 5 августа Сегодня, 5 августа 2023 года, отмечается праздник имени тех, чьи идеи помогли навести порядок на дорогах во всём мире. А ещё в России это праздник мастеров, создающих одно из традиционных угощений русского народа, известное и за рубежом. 4 августа, 21:01 5 августа — Международный день светофора. Фото © Агентство "Москва"

Международный день светофора

Сегодня, 5 августа, в России отмечается праздник универсального "средства общения" на дорогах всего мира — Международный день светофора. Рассказываем об этом событии: праздник международный, неофициальный;

отмечается ежегодно 5 августа, дата не смещается;

посвящён первому применению светофора современного вида.

Международный день светофора отмечается 5 августа, потому что именно в эту дату в 1914 году в американском Кливленде были запущены четыре электрических светофора, ставших прародителями современных. У них было два света — красный и зелёный. Управлял устройствами сидящий в стеклянной будке полицейский. Такая регулировка движения оказалась очень эффективной, и принцип стал применяться шире в США. Через десять лет светофоры там стали трёхцветными. Такими они начали распространяться по миру.

В СССР первый светофор появился в Москве 30 декабря 1930 года. Его установили на углу улиц Петровки и Кузнецкого Моста. Когда стали появляться и другие, встал вопрос о единых стандартах. Первое время в зависимости от города зелёный свет мог находиться и внизу, и вверху светофора, их размер был разным. Когда внутри страны порядок с этим навели, пришло время соответствовать международным стандартам. До 1959 года красный и зелёный цвета были на местах, противоположных нынешним. Всё изменилось, когда СССР присоединился к Международной конвенции о дорожном движении. Так и появились светофоры, которые выглядят одинаково в любой точке нашей страны и "день рождения" которых мы сегодня отмечаем.

День пряника

5 августа 2023 года — День пряника. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Сегодня, 5 августа, в России также отмечают очень вкусный праздник — День пряника. Появился он недавно, но стал традиционным: отмечается в первую субботу августа;

в 2023 году выпадает на 5 августа;

празднуется несколько лет в Туле, посвящён тульскому празднику;

в городе в этот день проводят тематический фестиваль.

Наряду с Международным днём пряника, который отмечается 21 апреля, у России есть теперь и свой такой праздник — День пряника. Где же ему было появиться, как не в Туле, пряничной столице нашей страны. Несколько лет назад там стали проводить Всероссийский фестиваль "День пряника", этот год не стал исключением. Идея в том, чтобы собрать производителей этого лакомства из разных регионов страны, угостить посетителей и рассказать им о традициях, обрядах, связанными с пряниками, поделиться их рецептами. Фестиваль этого года уже восьмой по счёту. В Тулу съехались пряничники из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Калининградской, Архангельской, Курской и Орловской областей.

Галилео. Пряники. Видео © YouTube / GalileoRU

Что касается тульского пряника, то это одна из разновидностей пряника печатного. Пожалуй, это наиболее известный вид русских пряников. Обычно он прямоугольной формы и глазированный сверху. История этого лакомства насчитывает примерно пять веков. Печатные пряники раньше продавали на ярмарках — и были они на любой вкус: заварные, медовые, сливочные, фруктовые, мятные и даже горчичные.

Международный день блюза

Muddy Waters & The Rolling Stones – Mannish Boy – Live At Checkerboard Lounge. Видео © YouTube / The Rolling Stones

Сегодня также отмечается Международный день блюза — праздник, который пришёл в Россию, как и сам блюз, из США. Этот день: отмечается ежегодно в первую субботу августа;

в 2023 году выпадает на 5 августа;

международный неофициальный праздник, придуманный в 2013 году;

исполнители блюза проводят в этот день концерты.

В этом году исполняется 10 лет инициативе группы американских музыкантов из Нью-Йорка отмечать в начале августа день блюза. Они предложили взять первую субботу августа за день, когда любители этого направления музыки могут ей насладиться ещё раз в живом звучании.

Блюз — достаточно молодой музыкальный жанр. Он появился во второй половине XIX века на Юго-Востоке США среди африамериканцев – выходцев из регионов, где рабы возделывали хлопок. Блюз вобрал в себя многое, в том числе как традиционную африканскую музыку, так и особую "рабочую песню" — ритмичные выкрики, сопровождавшие работу чернокожих рабов в поле.

В свою очередь, и он сильно повлиял на современную популярную музыку, в особенности на джаз, рок-н-ролл, соул. Блюз — импровизационный жанр, где часто используют "каркас" композиции, а на него "нанизываются" партии солирующих инструментов.

Международный день алопеции

5 августа — Международный день алопеции. Фото © Freepik / krakenimagescom

Ещё одни день, выпадающий на 5 августа 2023 года, — Международный день алопеции, то есть облысения. Ещё он называется Международный день осведомлённости об алопеции (International Alopecia Awareness Day). Вот несколько фактов о нём: отмечается ежегодно в первую субботу августа;

в 2023 году выпадает на 5 августа;

цель Дня — поддержать людей с алопецией, а также повысить осведомлённость о ней в мире.

Международный день алопеции появился в США. Эта болезнь лишает людей волосяного покрова частично или полностью, что может сказаться на качестве их жизни. Алопеция на самом деле — это не одна болезнь, а целая их группа. Например, гнёздная — это аутоиммунное заболевание, при котором организм отторгает собственные волосы. Физической боли при этом нет, а психологически люди страдают. Запустить этот процесс может целый ряд причин: стрессы, инфекции, эндокринные нарушения, диеты и так далее. А бывает ещё андрогенетическая алопеция. Ей чаще подвержены мужчины. Причина — врождённая чувствительность тканей волосяного фолликула к мужским половым гормонам.

Одна из целей Международного дня алопеции — разрушить мифы, касающиеся облысения. Например, рассказать, что очаговая потеря волос, образование проплешин, не всегда заразны — это может быть симптомом той самой гнездовой алопеции. Или что облысение можно вылечить только пересадкой волос. На самом деле многие формы этой болезни можно победить медикаментами и лечебными процедурами.

Приметы 5 августа

Трофимов день

Православная церковь 5 августа чтит память святых мучеников Трофима и Феофила. Они и пострадали в царствование римского императора Диоклетиана. Трофим и Феофил были среди 13 христиан, которые отказались повиноваться приказу принести жертвы языческим богам. Все были повешены на дереве, а затем брошены в огонь. Согласно преданию, мученики по воле Бога после вышли из огня живыми. Стражи получили приказ отрубить им головы, что те и сделали. Теперь церковь почитает их как святых.

В народе у этого дня были разные названия: Трофимов день, Трофим-бессонник, калинники-малинники. Бессонником церковный праздник называли, потому что это был разгар полевых работ. Крестьяне трудились не покладая рук. В поле выходили ещё до рассвета, а уходили с него к закату. А ещё была традиция на Трофима готовить пироги из ягод малины и калины, так прижилось и название праздника калинники-малинники. Девушки в этот день умывались водой с калиной. Считалось, что это сулит счастье в личной жизни. Также это был подходящий день для сватовства и свадьбы.

Погодные приметы на Трофимов день

Туман на Трофима — жди жаркую погоду.

Много звёзд на небе — вскоре пройдут дожди.

Филин громко ухает — к холодной погоде.

Короткая заря — тоже к приходу холодов.

Именинники 5 августа

5 августа именины у актрисы Анны Михайловской. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв

Сегодня, 5 августа, именины у обладателей следующих имён: Андрей

Виталий

Трофим

Фёдор

Анна. Редакция Лайфа поздравляет именинников!

Авторы Вадим Андреев