Пхеньян ответил Командованию ООН на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США
Командование ООН получило от Пхеньяна ответ на запрос по поводу сбежавшего в КНДР военнослужащего ВС США Трэвиса Кинга. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Могу подтвердить, что КНДР ответила Командованию ООН. Однако мне нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе. Так что я бы направил вас к Командованию ООН за дальнейшими деталями", — сказал он журналистам, уточнив, что был отправлен один запрос "по отлично налаженным каналам".
Ранее сообщалось, что военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Позже стало известно, что перед побегом его дисциплинарно наказали.
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