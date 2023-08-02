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1 августа, 22:57

Пхеньян ответил Командованию ООН на запрос о сбежавшем в КНДР военнослужащем США

Командование ООН получило от Пхеньяна ответ на запрос по поводу сбежавшего в КНДР военнослужащего ВС США Трэвиса Кинга. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Могу подтвердить, что КНДР ответила Командованию ООН. Однако мне нечего сказать о каком-либо существенном прогрессе. Так что я бы направил вас к Командованию ООН за дальнейшими деталями", — сказал он журналистам, уточнив, что был отправлен один запрос "по отлично налаженным каналам".

Стало известно, что предшествовало побегу американского военного в КНДР

Стало известно, что предшествовало побегу американского военного в КНДР

Ранее сообщалось, что военный США без разрешения пересёк демаркационную линию со стороны Южной Кореи и был задержан в КНДР. Позже стало известно, что перед побегом его дисциплинарно наказали.

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Лариса Сафронова
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