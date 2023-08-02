Обвинение хочет ускорить рассмотрение нового дела против Трампа

Обвинение просит ускоренной процедуры при рассмотрении в суде дела против экс-президента США Дональда Трампа о вмешательстве в результаты выборов из-за штурма Капитолия в январе 2021 года. Об этом заявил ведущий расследование спецпрокурор Джек Смит.

"По этому делу мой офис будет просить об ускоренной процедуре проведения суда, чтобы наши доказательства могли быть подвержены оценке в суде присяжных", — пояснил Смит журналистам.

При этом спецпрокурор отметил, что до вынесения приговора бывший американский лидер является невиновным.