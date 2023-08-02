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1 августа, 23:34

Буффон решил завершить карьеру и объявит об этом в ближайшие дни

<p>Джанлуиджи Буффон. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/gianluigibuffon/status/1659668925250928644/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Gianluigi Buffon</a></p>

Джанлуиджи Буффон. Обложка © Twitter / Gianluigi Buffon

Вратарь Джанлуиджи Буффон решил завершить профессиональную карьеру. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Представитель 45-летнего футболиста встретится с руководством "Пармы", за которую Буффон выступал в двух последних сезонах, и договорится о расторжении контракта.

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Буффон начал взрослую карьеру в 1995 году в составе "Пармы", с которой в 1999 году в Москве выиграл Кубок УЕФА. В 2001 году он перешёл в "Ювентус", став с туринским клубом десятикратным чемпионом Италии. Также он принимал участие в пяти чемпионатах мира, а в 2006 году помог итальянской сборной выиграть мундиаль.

Ранее Лайф писал, что защитнику мёнхенгладбахской "Боруссии" и сборной Австрии Штефану Лайнеру диагностировали лимфому. Рак был обнаружен на ранней стадии, поэтому справиться с заболеванием пока возможно с помощью лекарств.

Артур Лапсаков
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