Буффон решил завершить карьеру и объявит об этом в ближайшие дни

Официально об этом будет объявлено в ближайшие дни. Представитель 45-летнего футболиста встретится с руководством "Пармы", за которую Буффон выступал в двух последних сезонах, и договорится о расторжении контракта.

Буффон начал взрослую карьеру в 1995 году в составе "Пармы", с которой в 1999 году в Москве выиграл Кубок УЕФА. В 2001 году он перешёл в "Ювентус", став с туринским клубом десятикратным чемпионом Италии. Также он принимал участие в пяти чемпионатах мира, а в 2006 году помог итальянской сборной выиграть мундиаль.