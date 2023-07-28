УЕФА исключил "Ювентус" из еврокубков на один год за финансовые махинации

Туринский "Ювентус" отстранён от всех еврокубков на сезон 2023/2024. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Итальянский клуб не сыграет в розыгрыше Лиги конференций. Также клубу назначен штраф в размере 20 млн евро, однако половину этой суммы "Юве" должен будет выплатить, если финансовая отчётность в 2023, 2024 и 2025 годах не будет соответствовать правилам.

Решение принято по результатам расследования махинаций с деньгами в туринском клубе.