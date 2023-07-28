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28 июля, 19:24

УЕФА исключил "Ювентус" из еврокубков на один год за финансовые махинации

Туринский "Ювентус" отстранён от всех еврокубков на сезон 2023/2024. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Итальянский клуб не сыграет в розыгрыше Лиги конференций. Также клубу назначен штраф в размере 20 млн евро, однако половину этой суммы "Юве" должен будет выплатить, если финансовая отчётность в 2023, 2024 и 2025 годах не будет соответствовать правилам.

Решение принято по результатам расследования махинаций с деньгами в туринском клубе.

Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Озвучено окончательное решение "Ювентуса" по проекту Суперлиги

Напомним, весной 2023-го Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) официально лишил "Ювентус" 10 очков в Серии A из-за финансовых махинаций. Суд признал руководство клуба виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто он владеет гораздо более крупными активами, чем было на самом деле. По итогам чемпионата "Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов.

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Twitter / JuventusFC

Артур Лапсаков
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