УЕФА исключил "Ювентус" из еврокубков на один год за финансовые махинации
Туринский "Ювентус" отстранён от всех еврокубков на сезон 2023/2024. Такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Итальянский клуб не сыграет в розыгрыше Лиги конференций. Также клубу назначен штраф в размере 20 млн евро, однако половину этой суммы "Юве" должен будет выплатить, если финансовая отчётность в 2023, 2024 и 2025 годах не будет соответствовать правилам.
Решение принято по результатам расследования махинаций с деньгами в туринском клубе.
Напомним, весной 2023-го Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) официально лишил "Ювентус" 10 очков в Серии A из-за финансовых махинаций. Суд признал руководство клуба виновным в искусственном завышении трансферных сборов с целью роста капитала, что создавало впечатление, будто он владеет гораздо более крупными активами, чем было на самом деле. По итогам чемпионата "Ювентус" впервые за 12 лет не попал в Лигу чемпионов.
Twitter / JuventusFC