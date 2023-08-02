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2 августа, 00:58

Россиянам объяснили, как избежать диареи путешественника

Гастроэнтеролог Агринская призвала не глотать воду в ходе приёма душа на отдыхе

В странах Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Африки у туристов нередко начинается диарея путешественника. Как её избежать, рассказала "Газете.ru" врач-гастроэнтеролог, паразитолог "Клиники Фомина" Ольга Агринская.

По словам специалиста, для профилактики диареи следует отказаться от уличной еды и питаться в заведениях с хорошими отзывами, употреблять продукты, прошедшие тепловую обработку, и обращать внимание на срок годности.

Гастроэнтеролог рекомендовала использовать бутилированную или кипячёную воду, в том числе для чистки зубов и приготовления льда, не употреблять свежевыжатые соки в неизвестных местах и напитки со льдом, а при купании в любом водоёме и даже в душе не глотать воду.

Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте

Врач объяснила, пассажирам с какими болезнями нужно быть начеку в самолёте

Также она призвала мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками и не касаться лица после посещения общественных мест. По её словам, диарею путешественника вызывают "некоторые вирусы, бактерии и паразиты, например лямблии". Недомогание с рвотой, болью или дискомфортом в животе, а также с небольшим повышением температуры длится менее недели и проходит самостоятельно.

А ранее врачи назвали движение под кожей после укуса комара симптомом заражения глистами. Так происходит из-за паразитарного дирофиляриоза (лат. diro filum — злая нить), пять случаев заболевания которым было зафиксировано за первую половину 2023 года в Нижегородской области.

Обложка ©

Unsplash

Лариса Сафронова
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