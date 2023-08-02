CNN раскрыл имена пятерых из шести сообщников Трампа по делу о штурме Капитолия

У экс-президента США Дональда Трампа, которому предъявлены обвинения по делу о попытках препятствования утверждению итогов выборов и штурме Капитолия, было шесть сообщников. CNN установила имена пятерых из них.

В обвинительных документах их имена не называются: четверых нарекли юристами, одного — сотрудником Министерства юстиции США, ещё одного — политическим консультантом. Журналисты считают, что это бывшие адвокаты Трампа Руди Джулиани и Джон Истмен, а также экс-адвокат его избирательного штаба Сидни Пауэлл. Кроме того, по делу проходят бывший сотрудник Минюста Джеффри Кларк, выступавший в поддержку республиканца, и юрист Кеннет Чесебро.

Информация о предъявлении им обвинений не приводится. Спецпрокурор США Джек Смит считает, что некоторые из них распространяли ложные сообщения, касающиеся нарушений на выборах, другие помогали в попытке отменить итоги голосования.