Турция приостанавливает экспорт оливкового масла из-за глобального роста цен

Анкара приостанавливает экспорт оливкового масла до 1 ноября из-за мирового роста цен на него. Об этом информирует Министерство торговли Турции на официальном сайте.

Согласно данным Международного совета по оливкам, опубликованным ведомством, мировое производство этого масла из-за засухи в Европе снизилось на 20%, в основном в Италии и Испании. В самой же Турции наблюдается рост производства (+62%), но за счёт роста экспорта (+240%) цены на масло в стране увеличились на 102%.

Министерство торговли сообщает, что в связи с высокими таможенными пошлинами Евросоюза страна может поставлять ЕС оливковое масло в упаковке в крайне незначительных объёмах. В Анкаре отметили, что Италия и Испания перерабатывают поставленное им оптом и в бочках турецкое маслом, а затем продают его под своими брендами в третьи страны. Так, с ноября по июль экспорт в Испанию увеличился по сравнению с предыдущим годом в 21 раз, а в Италию — в 44 раза.

Министерство решило ограничить экспорт оливкового масла в бутылках и бочках до 1 ноября 2023 года, пока не начнётся сбор следующего урожая.