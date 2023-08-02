Военные России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", — приводит его слова ТАСС.
В районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации захватили семь опорных пунктов украинских военных. Уничтожены боевая бронированная машина и три пикапа, потери противника составили более ста человек, добавил начальник пресс-центра.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ успешно отбили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Они проводились в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево в ДНР.
t.me / Минобороны России