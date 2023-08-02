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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 02:42
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Военные России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные сорвали пять атак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"На Краснолиманском направлении в районах Торского участка и Серебрянского лесничества огнём артиллерии и ударов авиации группировки войск "Центр" отражено и сорвано пять попыток атаки штурмовых групп механизированных бригад ВСУ", — приводит его слова ТАСС.

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В районах Кармазиновки и Червонопоповки Луганской Народной Республики подразделения группировки при поддержке артиллерии и авиации захватили семь опорных пунктов украинских военных. Уничтожены боевая бронированная машина и три пикапа, потери противника составили более ста человек, добавил начальник пресс-центра.

Ранее в Минобороны сообщили, что ВС РФ успешно отбили восемь атак ВСУ на Донецком направлении. Они проводились в районах Белогоровки, Берестового, Северного, Марьинки и Зайцево в ДНР.

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t.me / Минобороны России

Артур Лапсаков
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