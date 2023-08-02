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2 августа, 04:34

Байден был в кинотеатре с супругой в момент предъявления Трампу новых обвинений

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл был в кинотеатре и смотрел фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, когда бывшему главе государства Дональду Трампу предъявляли новые обвинения по делу о попытках препятствования утверждению итогов выборов и штурме Капитолия.

Из отчётов пресс-пула Белого дома следует, что президент и первая леди поужинали в рыбном ресторане в городе Рехобот-Бич в Делавэре, а затем отправились в кинотеатр.

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Чуть раньше спецпрокурор США Джек Смит предъявил экс-президенту США Дональду Трампу четыре обвинения по делу о вмешательстве в итоги президентских выборов и штурме Капитолия в январе 2021 года. Политик получил вызов в федеральный суд 3 августа.

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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