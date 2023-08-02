Байден был в кинотеатре с супругой в момент предъявления Трампу новых обвинений

Президент США Джо Байден вместе с супругой Джилл был в кинотеатре и смотрел фильм "Оппенгеймер" Кристофера Нолана, когда бывшему главе государства Дональду Трампу предъявляли новые обвинения по делу о попытках препятствования утверждению итогов выборов и штурме Капитолия.

Из отчётов пресс-пула Белого дома следует, что президент и первая леди поужинали в рыбном ресторане в городе Рехобот-Бич в Делавэре, а затем отправились в кинотеатр.