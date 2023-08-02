Очевидцы сообщили о громких взрывах в Киеве ночью

Сегодняшней ночью в Киеве произошло не менее четырёх взрывов, которые было слышно на протяжении десяти минут. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на своего корреспондента.

По его данным, первый произошёл в 02:51 по московскому времени, после чего взрывы повторились ещё три раза. Очевидцы также рассказали, что в этот момент в городе работала система противовоздушной обороны (ПВО). Воздушная тревога же работала в ночь на среду на протяжении часа.

Мэр города Виталий Кличко уточнил, что взрывы произошли в Голосеевском, Святошинском и Соломенском районах украинской столицы. Глава киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что в результате происшествий оказались повреждены "нежилые помещения".