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2 августа, 05:42

В Одесской области произошли пожары на портовых и промышленных объектах

В Одесской области в ночь на 2 августа произошли пожары на промышленных и портовых объектах. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что на месте работают соответствующие службы.

Также на Украине сообщили о взрывах в городе Измаиле, находящемся на берегу Дуная.

Очевидцы сообщили о громких взрывах в Киеве ночью

Очевидцы сообщили о громких взрывах в Киеве ночью

Ранее взрывы прогремели на родине украинского президента Владимира Зеленского — городе Кривом Роге. Об этом сообщил его мэр Александр Вилкул. Чиновник призвал ничего не снимать и не выкладывать в Интернет.

Никита Никонов
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