В Одесской области произошли пожары на портовых и промышленных объектах
В Одесской области в ночь на 2 августа произошли пожары на промышленных и портовых объектах. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.
"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что на месте работают соответствующие службы.
Также на Украине сообщили о взрывах в городе Измаиле, находящемся на берегу Дуная.
Ранее взрывы прогремели на родине украинского президента Владимира Зеленского — городе Кривом Роге. Об этом сообщил его мэр Александр Вилкул. Чиновник призвал ничего не снимать и не выкладывать в Интернет.