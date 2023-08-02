В Одесской области произошли пожары на портовых и промышленных объектах

В Одесской области в ночь на 2 августа произошли пожары на промышленных и портовых объектах. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Кипер.

"На объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары", — написал он в своём телеграм-канале, добавив, что на месте работают соответствующие службы.

Также на Украине сообщили о взрывах в городе Измаиле, находящемся на берегу Дуная.