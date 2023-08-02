"Мама тебе не поможет": Физрук "ради шутки" связал подростка в детском лагере на Камчатке

В Камчатском крае учитель физкультуры в детском лагере связал ребёнка перед отбоем, мужчину уже уволили.

Инцидент произошёл в лагере "Металлист". Мальчик позвонил маме, начал плакать в трубку и сообщил, что вожатые и физрук связали его и бьют по голове. Друг парня успел всё снять. После этого, по словам ребят, вожатые забрали у них телефоны и удалили видео. Но дети успели отправить запись матери пострадавшего.

Игры подростков с 27-летним тренером в детском лагере. Видео © VK / Новости Камчатки и мира #ОСВР

Женщина выложила видео в Интернет. На кадрах видно, как мужчина хватает за волосы связанного ребёнка. Правоохранительные органы начали проверку.

"Предварительно установлено, что вчера вечером перед отбоем примерно шесть детей веселились и играли в комнате отдыха для мальчиков. В процессе 15-летнего подростка связал верёвкой 27-летний инструктор по физической подготовке, пояснивший сегодня представителю надзорного ведомства, что сделал это ради шутки", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ведомстве добавили, что учитель уже уволен в связи с нарушением трудовой дисциплины. Проверка продолжается.