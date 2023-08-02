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2 августа, 05:59

Москвич случайно отравил двух дочек вместо тараканов

В Москве две девочки попали в больницу после попытки их отца отравить тараканов

В Москве отец случайно отравил двух дочерей вместо тараканов. Мужчина пытался избавиться от насекомых на кухне, пока девочки играли в комнате, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Вешняки. Мужчина купил средство от тараканов и пошёл травить насекомых на кухню. Но в результате плохо стало двум его дочерям: годовалая и трёхлетняя девочки начали терять сознание. В итоге обеих госпитализировали в Детскую клиническую больницу имени Филатова с сильным токсикологическим отравлением. Проводится проверка.

Взрыв в доме на юго-востоке Москвы прогремел из-за аэрозоля от тараканов

Взрыв в доме на юго-востоке Москвы прогремел из-за аэрозоля от тараканов

Ранее Лайф писал о массовом отравлении детей в лагере на Алтае. Работа учреждения уже приостановлена.

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ТАСС / Владимир Баранов

Никита Никонов
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