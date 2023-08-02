Москвич случайно отравил двух дочек вместо тараканов

В Москве отец случайно отравил двух дочерей вместо тараканов. Мужчина пытался избавиться от насекомых на кухне, пока девочки играли в комнате, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, инцидент произошёл в районе Вешняки. Мужчина купил средство от тараканов и пошёл травить насекомых на кухню. Но в результате плохо стало двум его дочерям: годовалая и трёхлетняя девочки начали терять сознание. В итоге обеих госпитализировали в Детскую клиническую больницу имени Филатова с сильным токсикологическим отравлением. Проводится проверка.