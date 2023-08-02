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2 августа, 07:05

Момент смертельного крушения гидросамолёта в Красноярском крае попал на видео

В Сети опубликовали момент взлёта и крушения гидросамолёта в Красноярском крае

Момент взлёта и крушения гидросамолёта в Красноярском крае попал на видео. Как стало известно ранее, в результате инцидента погибли два человека.

Момент крушения гидросамолёта в районе Дудинки Красноярского края. Видео © SHOT

Тем временем по факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

"Установлено, что утром 02.08.2023 на реке Дудинской между нулевым причалом и причалом высокой воды Дудинского морского порта гидросамолёт при взлёте разбился о берег реки Дудинской. В результате столкновения произошло возгорание судна", — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Следователи и криминалисты ведомства выехали на место происшествия для установления обстоятельств инцидента.

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Момент смертельного крушения вертолёта на Алтае попал на видео

Напомним, в результате инцидента погибли два человека. Пожар, начавшийся после крушения судна, потушен.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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