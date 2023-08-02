Зеленский заявил о значительных повреждениях на юге Украины после взрывов

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о "существенных повреждениях" на юге страны в результате ночных взрывов.

"Есть повреждения. Самые существенные – на юге страны", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Зеленского.

Ранее на Украине заявили, что ночью в Одесской области произошли пожары на объектах промышленной и портовой инфраструктуры. В частности, после взрывов загорелась нефтебаза в крупном дунайском порту Измаил. Была объявлена воздушная тревога.