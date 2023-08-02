Киев уличили во лжи после использования оружия НАТО для атак на Россию
Asia Times: Украина атакует Россию оружием НАТО вопреки обещаниям США
Хотя Киев обещал Вашингтону не применять западное оружие для нанесения ударов по России, тем не менее он продолжает нарушать договорённости. Об этом заявил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.
"Американские беспилотники и крылатые ракеты <…>, поставляемые Соединёнными Штатами, ежедневно используются Украиной", — отмечается в статье.
Автор напоминает, что Пентагон заверял о запрете атак американским оружием по российской территории, но всё это оказалось ложью. В публикации также приводится пример, что беспилотник-разведчик США Global Hawk ведёт шпионскую деятельность над Россией, помогая ВСУ точными координатами целей.
Накануне украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о нехватке западной помощи, поставляемой Киеву. По его словам, речь идёт не только об оружии, но и о гуманитарной поддержке и средствах на "информационную войну".
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