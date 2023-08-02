Хотя Киев обещал Вашингтону не применять западное оружие для нанесения ударов по России, тем не менее он продолжает нарушать договорённости. Об этом заявил обозреватель Asia Times Стивен Брайен.

"Американские беспилотники и крылатые ракеты <…>, поставляемые Соединёнными Штатами, ежедневно используются Украиной", — отмечается в статье.

Автор напоминает, что Пентагон заверял о запрете атак американским оружием по российской территории, но всё это оказалось ложью. В публикации также приводится пример, что беспилотник-разведчик США Global Hawk ведёт шпионскую деятельность над Россией, помогая ВСУ точными координатами целей.