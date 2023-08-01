Зеленский снова пожаловался на нехватку западной помощи
Зеленский: Украине недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях спецоперации
Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о нехватке западной помощи, поставляемой Киеву. По его словам, речь идёт не только об оружии, но и гуманитарной поддержке и средствах на "информационную войну".
"Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь, она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — сообщил он в интервью бразильской газете O Globo.
Ещё в июне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о том, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены. Тогда же он сообщил о необходимости их восстановления в кратчайшие сроки. Несмотря на это, Киев продолжает получать внушительную помощь от западных партнёров. Например, недавно США выделили Украине 43-й пакет военной помощи на сумму $400 млн. В него вошли авиационные ракеты Hydra70, разведывательные беспилотники Hornet и другие боеприпасы. Однако поставки не помогли ВСУ добиться успехов на поле боя.
t.me / Zelenskiy / Official