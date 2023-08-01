Регион

Уведомления отключены

31 июля, 21:11

Зеленский снова пожаловался на нехватку западной помощи

Зеленский: Украине недостаточно оказываемой Западом помощи в условиях спецоперации

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о нехватке западной помощи, поставляемой Киеву. По его словам, речь идёт не только об оружии, но и гуманитарной поддержке и средствах на "информационную войну".

"Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь, она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — сообщил он в интервью бразильской газете O Globo.

В США заявили о потере солдат ВСУ в "промышленных масштабах"

В США заявили о потере солдат ВСУ в "промышленных масштабах"

Ещё в июне генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял о том, что склады оружия и боеприпасов НАТО опустошены. Тогда же он сообщил о необходимости их восстановления в кратчайшие сроки. Несмотря на это, Киев продолжает получать внушительную помощь от западных партнёров. Например, недавно США выделили Украине 43-й пакет военной помощи на сумму $400 млн. В него вошли авиационные ракеты Hydra70, разведывательные беспилотники Hornet и другие боеприпасы. Однако поставки не помогли ВСУ добиться успехов на поле боя.

Обложка ©

t.me / Zelenskiy / Official

Оксана Попова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров