Зеленский снова пожаловался на нехватку западной помощи

Украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил о нехватке западной помощи, поставляемой Киеву. По его словам, речь идёт не только об оружии, но и гуманитарной поддержке и средствах на "информационную войну".

"Достаточно ли помощи? Если бы война закончилась, то достаточно. Пока идёт война, ничего не может быть достаточно. Это говорит о том, что чего-то не хватает. Помощь, она тоже разная. Это не только оружие. Оружие, информационная война, гуманитарная помощь", — сообщил он в интервью бразильской газете O Globo.