Регион

Уведомления отключены

2 августа, 08:13

Протаранивший здание Посольства РФ в Молдавии состоит на учёте у психиатра

Мужчина, протаранивший на "мерседесе" ворота Посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учёте. Об этом рассказали в пресс-службе российского диппредставительства.

"Как нам сообщили в полиции, водитель, врезавшийся в ворота посольства, состоит на психиатрическом учёте. Он задержан, возбуждено уголовное дело", — цитирует ТАСС сообщение посольства.

Журналист Бабченко* признался, что это он забросал яйцами Посольство РФ в Таллине

Журналист Бабченко* признался, что это он забросал яйцами Посольство РФ в Таллине

Напомним, ранее в Кишинёве водитель протаранил ворота российского посольства и скрылся с места аварии. Позже полиция его задержала, но мужчина сначала отказывался остановиться, а в ходе погони повредил ещё пару машин. В диппредставительстве заявили, что здание ущерба не получило, никто не пострадал.

Обложка ©

ТАСС / Валерий Шарифулин

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Молдавия
  • МИД РФ
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров