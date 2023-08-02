Протаранивший здание Посольства РФ в Молдавии состоит на учёте у психиатра

Мужчина, протаранивший на "мерседесе" ворота Посольства России в Молдавии, состоит на психиатрическом учёте. Об этом рассказали в пресс-службе российского диппредставительства.

"Как нам сообщили в полиции, водитель, врезавшийся в ворота посольства, состоит на психиатрическом учёте. Он задержан, возбуждено уголовное дело", — цитирует ТАСС сообщение посольства.

Напомним, ранее в Кишинёве водитель протаранил ворота российского посольства и скрылся с места аварии. Позже полиция его задержала, но мужчина сначала отказывался остановиться, а в ходе погони повредил ещё пару машин. В диппредставительстве заявили, что здание ущерба не получило, никто не пострадал.