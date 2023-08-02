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2 августа, 06:55

В Кишинёве водитель "мерседеса" протаранил здание Посольства России в Молдавии

В Кишинёве полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота Посольства России

В Кишинёве полиция задержала водителя, который протаранил ворота Посольства России в Молдавии и скрылся с места аварии. Об этом сообщается на сайте Генерального инспектората полиции.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота Посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии", — говорится в сообщении.

Полиции удалось установить местоположение авто и догнать его, однако водитель отказался выполнить просьбу сотрудников остановиться. В ходе погони он повредил ещё пару машин, после чего был задержан у города Страшены, расположенного в 40 километрах от Кишинёва.

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Ранее Лайф рассказывал, что российское консульство в Кишинёве с 5 августа приостановит работу. Такое решение было принято в связи с требованиями властей республики сократить штат дипломатов. Так, после этого там останется десять российских дипломатов и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы отреагировали в Кремле и в Госдуме.

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Николь Вербер
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