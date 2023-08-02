В Кишинёве водитель "мерседеса" протаранил здание Посольства России в Молдавии

В Кишинёве полиция задержала водителя, который протаранил ворота Посольства России в Молдавии и скрылся с места аварии. Об этом сообщается на сайте Генерального инспектората полиции.

"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота Посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии", — говорится в сообщении.