В Кишинёве водитель "мерседеса" протаранил здание Посольства России в Молдавии
В Кишинёве полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота Посольства России
В Кишинёве полиция задержала водителя, который протаранил ворота Посольства России в Молдавии и скрылся с места аварии. Об этом сообщается на сайте Генерального инспектората полиции.
"Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что мужчина, управлявший автомобилем Mercedes, врезался в ворота Посольства России в Кишинёве, а затем покинул место аварии", — говорится в сообщении.
Полиции удалось установить местоположение авто и догнать его, однако водитель отказался выполнить просьбу сотрудников остановиться. В ходе погони он повредил ещё пару машин, после чего был задержан у города Страшены, расположенного в 40 километрах от Кишинёва.
Ранее Лайф рассказывал, что российское консульство в Кишинёве с 5 августа приостановит работу. Такое решение было принято в связи с требованиями властей республики сократить штат дипломатов. Так, после этого там останется десять российских дипломатов и 15 человек, отвечающих за административные, технические и другие функции. На решение властей Молдовы отреагировали в Кремле и в Госдуме.