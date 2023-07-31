Дипломаты призвали наказать мужчину, забросавшего яйцами Посольство РФ в Таллине

"В ночь с субботы на воскресенье Посольство России в Таллине подверглось очередному акту вандализма — проходящий по улице Пикк хулиган бросил несколько яиц в стену дипмиссии. Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании", — говорится в заявлении посольства в телеграм-канале.

Дипломаты призвали полицию наказать виновного. Они также указали, что это "далеко не первая хулиганская выходка" в отношении российского диппредставительства. Однако обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности результата не принесли. До сих пор не возмещён причинённый посольству материальный ущерб, подчеркнули в дипмиссии. Российские дипломаты напомнили, что Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.