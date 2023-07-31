Дипломаты призвали наказать мужчину, забросавшего яйцами Посольство РФ в Таллине
Представители Посольства РФ в Эстонии прокомментировали инцидент, который произошёл в ночь на 30 июля. Тогда некий мужчина бросил яйца в здание российской дипмиссии в Таллине.
"В ночь с субботы на воскресенье Посольство России в Таллине подверглось очередному акту вандализма — проходящий по улице Пикк хулиган бросил несколько яиц в стену дипмиссии. Рассматриваем данный инцидент как результат развязанной в Эстонии антироссийской кампании", — говорится в заявлении посольства в телеграм-канале.
Дипломаты призвали полицию наказать виновного. Они также указали, что это "далеко не первая хулиганская выходка" в отношении российского диппредставительства. Однако обращения в МИД республики с требованиями проведения расследований и привлечения виновных к ответственности результата не принесли. До сих пор не возмещён причинённый посольству материальный ущерб, подчеркнули в дипмиссии. Российские дипломаты напомнили, что Эстония обязана соблюдать положения Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и принимать все надлежащие меры для защиты помещений посольства от нанесения ущерба.
Ранее стало известно, что в Таллине ночью задержали мужчину 1977 года рождения, который забросал яйцами Посольство России. Против него было возбуждено уголовное дело. По данным СМИ, речь идёт о бывшем российском, а теперь украинском журналисте Аркадии Бабченко*. Сообщалось, что он забросал яйцами стену здания дипмиссии прямо на глазах у полицейских, за что тут же был задержан. Позже сам Бабченко* признался, что произошедшее — его рук дело.
Напомним, в России Аркадий Бабченко* не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но позднее он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко* извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.
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