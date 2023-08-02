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2 августа, 08:17

Президент Чехии отказал нескольким гражданам страны, пожелавшим вступить в украинскую армию

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в ВСУ

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в украинскую армию. Об этом информирует в среду Чешское радио. Заявок на вступление в ВСУ было больше, но восьми чешским гражданам в этом было отказано, уточнила пресс-секретарь президента Маркета Ржегакова.

Согласно чешскому законодательству, служба в вооружённых силах других стран допустима только по личному разрешению президента страны. Нарушителям грозит уголовное наказание. Глава республики может отказать добровольцу по целому ряду причин. Что послужило поводом для отказа во вступление в ВСУ для восьми указанных граждан, не раскрывается.

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Ранее ФСБ задержала жителя Тамбовской области за попытку вступить в ряды ВСУ. Мужчина хотел попасть на территорию Украины через Турцию. С апреля по июнь россиянин искал и изучал материалы по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. А когда решил, что хорошо подготовился, попытался покинуть РФ.

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Сайт Зеленского

Марина Калегина
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