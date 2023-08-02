Президент Чехии отказал нескольким гражданам страны, пожелавшим вступить в украинскую армию

Президент Чехии Петр Павел разрешил 14 гражданам страны вступить в украинскую армию. Об этом информирует в среду Чешское радио. Заявок на вступление в ВСУ было больше, но восьми чешским гражданам в этом было отказано, уточнила пресс-секретарь президента Маркета Ржегакова.

Согласно чешскому законодательству, служба в вооружённых силах других стран допустима только по личному разрешению президента страны. Нарушителям грозит уголовное наказание. Глава республики может отказать добровольцу по целому ряду причин. Что послужило поводом для отказа во вступление в ВСУ для восьми указанных граждан, не раскрывается.