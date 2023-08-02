Регион

Уведомления отключены

2 августа, 08:43

Агрессивную велосипедистку в маске задержали на митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на митинге в честь Дня ВДВ задержали велосипедистку в маске

<p>В Екатеринбурге задержанная на праздновании Дня ВДВ женщина отказывалась садиться в полицейский автомобиль и упиралась ногами. Обложка © <a href="https://ura.news/news/1052672197" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Ura.ru / Владимир Жабриков</a></p>

В Екатеринбурге задержанная на праздновании Дня ВДВ женщина отказывалась садиться в полицейский автомобиль и упиралась ногами. Обложка © Ura.ru / Владимир Жабриков

В Екатеринбурге полиция на митинге в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) на площади Советской армии задержала женщину в маске и на велосипеде. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД РФ по региону.

"В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции была замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан", уточнили правоохранители.

Также женщина закрыла лицо медицинской маской, что противоречит правилам проведения массовых мероприятий. Полицейские сделали ей замечание, но нарушительница отреагировала агрессивно, после чего была задержана.

День ВДВ, Ильин день, День рождения почтового ящика: Какие праздники и приметы 2 августа

День ВДВ, Ильин день, День рождения почтового ящика: Какие праздники и приметы 2 августа

Ранее Лайф писал, что в Петербурге решили судьбу фонтанов в День ВДВ. Они будут работать в штатном режиме с 9:00 до 22:00. Но власти оставили за собой право отключить фонтаны, если увидят массовое неподобающее поведение горожан в этот день.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Происшествия
  • Свердловская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров