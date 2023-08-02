Агрессивную велосипедистку в маске задержали на митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на митинге в честь Дня ВДВ задержали велосипедистку в маске
В Екатеринбурге задержанная на праздновании Дня ВДВ женщина отказывалась садиться в полицейский автомобиль и упиралась ногами. Обложка © Ura.ru / Владимир Жабриков
В Екатеринбурге полиция на митинге в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) на площади Советской армии задержала женщину в маске и на велосипеде. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД РФ по региону.
"В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции была замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан", — уточнили правоохранители.
Также женщина закрыла лицо медицинской маской, что противоречит правилам проведения массовых мероприятий. Полицейские сделали ей замечание, но нарушительница отреагировала агрессивно, после чего была задержана.
Ранее Лайф писал, что в Петербурге решили судьбу фонтанов в День ВДВ. Они будут работать в штатном режиме с 9:00 до 22:00. Но власти оставили за собой право отключить фонтаны, если увидят массовое неподобающее поведение горожан в этот день.