Агрессивную велосипедистку в маске задержали на митинге в честь Дня ВДВ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге полиция на митинге в честь Дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) на площади Советской армии задержала женщину в маске и на велосипеде. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на пресс-группу УМВД РФ по региону.

"В ходе проведения массового мероприятия сотрудниками полиции была замечена женщина, которая передвигалась на велосипеде, мешая участникам митинга, создавая опасность травмирования граждан", — уточнили правоохранители.

Также женщина закрыла лицо медицинской маской, что противоречит правилам проведения массовых мероприятий. Полицейские сделали ей замечание, но нарушительница отреагировала агрессивно, после чего была задержана.