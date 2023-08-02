Врач предупредила десантников об опасных болезнях после купания в фонтане

По традиции десантники каждый День ВДВ 2 августа купаются в фонтане, однако мало кто знает, что после таких водных процедур можно заразиться неприятными болезнями. Об этом предупредила заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва в беседе с РИАМО.

Всё дело в том, что фонтаны предназначены для красоты и эстетического наслаждения, а не для купания. Для того, чтобы радовать глаз проходящих мимо людей, используется не совсем чистая вода — обновляется она не так часто, а процессы фильтрации и очистки от микроорганизмов и вовсе почти не проходит.

"Наиболее часто купание в таких водах может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, энтеровирусными, ротавирусными инфекциями, вирусным гепатитом А", — предупредила Воробьёва.

Кроме того, опасность представляют не только находящиеся в воде бактерии, но и возможные несчастное случаи — можно легко поскользнуться и упасть, повредив какую-нибудь конечность.