Врач предупредила десантников об опасных болезнях после купания в фонтане
Врач Воробьёва: После купания в фонтане можно заболеть ротавирусом и гепатитом А
Десантники купаются в фонтане, даже не представляя, какими болезнями можно заразиться в этой воде — а могли прочитать заметку Лайфа и быть здоровыми. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
По традиции десантники каждый День ВДВ 2 августа купаются в фонтане, однако мало кто знает, что после таких водных процедур можно заразиться неприятными болезнями. Об этом предупредила заведующая отделением терапии МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского Татьяна Воробьёва в беседе с РИАМО.
Всё дело в том, что фонтаны предназначены для красоты и эстетического наслаждения, а не для купания. Для того, чтобы радовать глаз проходящих мимо людей, используется не совсем чистая вода — обновляется она не так часто, а процессы фильтрации и очистки от микроорганизмов и вовсе почти не проходит.
"Наиболее часто купание в таких водах может обернуться острой кишечной инфекцией, респираторной инфекцией, конъюнктивитами, энтеровирусными, ротавирусными инфекциями, вирусным гепатитом А", — предупредила Воробьёва.
Кроме того, опасность представляют не только находящиеся в воде бактерии, но и возможные несчастное случаи — можно легко поскользнуться и упасть, повредив какую-нибудь конечность.
2 августа вся Россия отмечает День десантника, причём по традиции принято праздновать его шумно и с размахом. Однако не все знакомы с историей праздника. Подробнее о том, почему была выбрана именно эта дата и какого дядю Васю славит десантура в этот день, — в материале Лайфа.