Байден хочет потратить бюджет для Киева на вооружение Тайваня

Администрация президента США Джо Байдена намерена направить в Конгресс просьбу проспонсировать поставки оружия Тайваню по линии дополнительного финансирования для Украины. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.

"Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины", — сказано в публикации.

Отмечается, что Тайвань нуждается в ускоренных поставках оружия в связи с "возрастающей китайской угрозой".