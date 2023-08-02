Байден хочет потратить бюджет для Киева на вооружение Тайваня
FT: Байден попросит у Конгресса оплатить оружие Тайваню из бюджета для Киева
Администрация президента США Джо Байдена намерена направить в Конгресс просьбу проспонсировать поставки оружия Тайваню по линии дополнительного финансирования для Украины. Об этом говорится в материале газеты Financial Times.
"Белый дом обратится к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджета для Украины", — сказано в публикации.
Отмечается, что Тайвань нуждается в ускоренных поставках оружия в связи с "возрастающей китайской угрозой".
Напомним, в конце июля президент США Джо Байден уполномочил администрацию выделить оборонную помощь Тайваню на 345 миллионов долларов. В свою очередь представитель дипмиссии Китая Лю Пэнюй обратился к Соединённым Штатам с призывом прекратить усиливать напряжение вокруг Тайваня.
ТАСС / AP / Daniel Ceng