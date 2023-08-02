Врач объяснил, какие органы страдают от водки только у мужчин и какие — только у женщин

Помимо общих для всех негативных последствий употребления алкоголя есть ещё ряд специфических, которые грозят только женщинам или только мужчинам. Среди них ранний климакс, импотенция и накопление мутаций. Об этом Лайфу рассказал Александр Умнов — хирург и преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения.

У мужчин — риск импотенции и рост молочных желёз

Мужчины, употребляющие водку, могут столкнуться с гинекомастией (ростом молочных желёз), вызванной разрастанием жировой ткани из-за нарушения гормонального фона вследствие увеличения в крови концентрации эстрогенов и снижения тестостерона, рассказывает Умнов.

Также происходит накопление мутаций, увеличивающих риск появления пороков развития у будущего ребёнка такого родителя. Всё из-за того, что главный компонент водки — этанол — разрушает самые уязвимые звенья ДНК-клетки.

"Именно поэтому врачи рекомендуют воздерживаться от спиртного за два-три месяца до зачатия. Не зря в дореволюционной России молодожёны не пили водку на свадьбе, дабы зачать здоровое дитя", — отмечает врач.

Также, по его словам, водка может привести к импотенции, так как постепенно снижается количество здоровых и подвижных сперматозоидов и возникает сужение семенных канальцев. Кроме того, при хроническом алкоголизме повреждаются нервы в тазу и корковое вещество в головном мозгу, отвечающее за получение оргазмов.

У женщин — преждевременная старость и угасание материнского инстинкта

Организм женщины разрушается от воздействия водки сильнее, чем мужской, поскольку в нём гораздо меньше ферментов для переработки этилового спирта, говорит врач. Одно из последствий алкоголизма — нарушение менструального цикла из-за снижения концентрации в крови эстрадиола и повышения тестостерона, что в свою очередь приводит к уменьшению либидо и угасанию со временем материнского инстинкта.

"Очень чувствительны к воздействию этилового спирта яйцеклетки. В результате происходящих в них изменений рождаются дети с пороками или происходят выкидыши. Климакс у пьющих женщин наступает гораздо раньше в среднем на 10–15 лет. Происходит снижение тембра голоса, огрубление кожи, что старит пьющих женщин не по годам", — добавляет Умнов.