Учёный раскрыл правду о кислородной катастрофе на Земле
Климатолог Кокорин: Дефицит кислорода Земле не грозит
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Дефицита кислорода на Земле нет, поскольку планета живёт за счёт тех запасов, которые копились миллионы лет. Об этом заявил климатолог Алексей Кокорин в беседе с Ura.ru.
"Проблемы нет вовсе. Дефицита кислорода на планете нет. Конечно, возрастает концентрация CO2, чуть-чуть смещается концентрация кислорода, но абсолютно незначительно", — сказал Кокорин.
Дело в том, что в атмосфере присутствует более 20% кислорода, а углекислого газа — 0,04%. Даже если процент CO2 немного увеличивается, это ни на что существенно не влияет, пояснил климатолог. А вот известная нам со школьных лет фраза, что леса — это лёгкие планеты, по словам учёного, годится лишь как фигура речи. Он объяснил, что когда-то "так предполагалось, когда ещё не было измерений". Однако в настоящее время науке стало ясно, что Земля живёт именно "за счёт кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет".
К слову, проблема глобального потепления по-прежнему тревожит учёных. По мнению британского климатолога, новый температурный рекорд, установленный на планете в июле этого года, говорит об опасных последствиях для людей и экосистем.