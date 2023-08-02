Учёный раскрыл правду о кислородной катастрофе на Земле

Дело в том, что в атмосфере присутствует более 20% кислорода, а углекислого газа — 0,04%. Даже если процент CO2 немного увеличивается, это ни на что существенно не влияет, пояснил климатолог. А вот известная нам со школьных лет фраза, что леса — это лёгкие планеты, по словам учёного, годится лишь как фигура речи. Он объяснил, что когда-то "так предполагалось, когда ещё не было измерений". Однако в настоящее время науке стало ясно, что Земля живёт именно "за счёт кислорода, накопленного в прошлые миллионы лет".