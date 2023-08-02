Медведев жёстко ответил "деятелю в грязной зелёной майке" Зеленскому на угрозы атаковать РФ

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев прокомментировал угрозы украинского президента Владимира Зеленского продолжить наносить удары по территории России. Политик назвал лидера Незалежной "деятелем в грязной зелёной майке" и предложил ему посмотреть на результаты работы ВС РФ по целям в Одессе, Харькове, Львове и других городах.

"Он бы, урод с напудренным носом, лучше съездил и посмотрел на результаты работы Российских вооружённых сил по целям в Одессе, Днепропетровске, Львове, Харькове, Измаиле, Новомихайловке, Ильичёвске и др. после террористических атак Украины", — написал Медведев в своём телеграм-канале.

Зампред Совбеза призвал Зеленского задуматься о том, что он сделал с Украиной.