В Кремле прокомментировали выдачу оружия теробороне в Белгородской области
Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия теробороне Белгородской области
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области проходит в строгом соответствии с законодательством и осуществляется в связи с ситуацией в регионе.
"Здесь главное, что всё осуществляется в строгом соответствии с законодательством — и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе", — сказал представитель Кремля на брифинге.
Песков подчеркнул, что это необходимые меры на фоне нападений членов украинских вооружённых формирований. Также пресс-секретарь главы государства развеял опасения, что оружие может попасть "не в те руки". По его словам, все механизмы контроля тщательно реализованы.
Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что участникам территориальной обороны, как и анонсировалось ранее, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Всего в состав отрядов теробороны региона, которые тренируются с ноября прошлого года, входит около трёх тысяч человек, создано семь батальонов.
ТАСС / Валентин Спринчак