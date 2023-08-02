В Кремле прокомментировали выдачу оружия теробороне в Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области проходит в строгом соответствии с законодательством и осуществляется в связи с ситуацией в регионе.

"Здесь главное, что всё осуществляется в строгом соответствии с законодательством — и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков подчеркнул, что это необходимые меры на фоне нападений членов украинских вооружённых формирований. Также пресс-секретарь главы государства развеял опасения, что оружие может попасть "не в те руки". По его словам, все механизмы контроля тщательно реализованы.