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2 августа, 09:51

В Кремле прокомментировали выдачу оружия теробороне в Белгородской области

Песков назвал необходимой мерой выдачу оружия теробороне Белгородской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выдача оружия добровольцам территориальной обороны в Белгородской области проходит в строгом соответствии с законодательством и осуществляется в связи с ситуацией в регионе.

"Здесь главное, что всё осуществляется в строгом соответствии с законодательством — и, конечно, осуществляется в связи с той обстановкой, которая есть на земле в этом приграничном регионе", — сказал представитель Кремля на брифинге.

Песков подчеркнул, что это необходимые меры на фоне нападений членов украинских вооружённых формирований. Также пресс-секретарь главы государства развеял опасения, что оружие может попасть "не в те руки". По его словам, все механизмы контроля тщательно реализованы.

Лайф показывает, как бойцы теробороны Белгородской области тренируются штурмовать здания

Лайф показывает, как бойцы теробороны Белгородской области тренируются штурмовать здания

Сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что участникам территориальной обороны, как и анонсировалось ранее, выдали автоматы, противодроновые ружья и автомобили УАЗ. Всего в состав отрядов теробороны региона, которые тренируются с ноября прошлого года, входит около трёх тысяч человек, создано семь батальонов.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александр Юнашев
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