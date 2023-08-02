Российский МИД предупредил Японию о последствиях громких заявлений по Курилам

Любые попытки Японии опротестовать принадлежность Курильских островов будут расцениваться Россией как вмешательство во внутренние дела. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Вновь заявляем, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН", — сказала она.