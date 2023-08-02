Российский МИД предупредил Японию о последствиях громких заявлений по Курилам
Захарова: Протесты Токио по Курилам — это вмешательство во внутренние дела России
Любые попытки Японии опротестовать принадлежность Курильских островов будут расцениваться Россией как вмешательство во внутренние дела. Об этом заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Вновь заявляем, что Южные Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации по итогам Второй мировой войны. Ввиду этого абсолютно неоспоримого факта любые так называемые протесты Токио будут в дальнейшем рассматриваться нами как попытка вмешательства в наши дела и попытка нарушения фундаментальных принципов Устава ООН", — сказала она.
Напомним, в ещё в 2022 году Япония вернула в "Синюю книгу по дипломатии" формулировку об "оккупации" Южных Курил Россией, назвав острова своей неотъемлемой частью. В ответ на это МИД РФ напомнил, что острова на законных основаниях являются российской территорией, а пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков предупредил Токио, что Москва не станет терпеть подобные заявления.
ТАСС / Елена Верещака