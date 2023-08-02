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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 10:56
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Американский разведчик указал на смертельную для ВСУ тенденцию

Бывший разведчик США Риттер: Россия становится только сильнее, а Украина слабеет

С каждым днём специальной военной операции российские войска наращивают свою мощь, в то время как ряды ВСУ лишь редеют, а чудом выжившие бойцы заметно ослабевают. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

"Правда в том, что Украина вовлечена в войну с Россией на истощение, в которой она ослабевает каждый день, а та становится сильнее", — указал он.

Риттер напомнил, что уже на протяжении двух месяцев Киев ведёт контрнаступление, по результатам которого планировалось нанести сокрушительный удар по позициям ВС РФ, однако на деле ВСУ даже не смогли дойти до первой линии обороны. Более того, за это время украинская армия потеряла тысячи солдат и лишилась трети поставленного Западом оружия.

"Когда вы теряете 30 тысяч солдат и у вас нет других 30 тысяч им на замену, это ослабляет общие военные усилия", — подчеркнул разведчик ВС США.

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По данным Минобороны РФ, только за последний месяц потери украинской армии составили более 20 тысяч бойцов. Кроме того, за этот период Киев лишился 2227 единиц различного вооружения, в том числе танков Leopard, американских бронемашин Bradley и артиллерийских систем М777.

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ТАСС / Александр Река

Николь Вербер
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