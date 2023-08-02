ЛДПР собирается развивать "точки притяжения" для молодёжи по всей России

Леонид Слуцкий заявил, что текущий год стал Годом работы Молодёжной организации ЛДПР в малых городах и посёлках по всей стране. Об этом он рассказал во время закрытия ежегодного слёта объединения.

"Мы создадим полноценные местные отделения, где будет собираться инициативная, эрудированная, вдумчивая молодёжь. Активисты ЛДПР начнут развивать точки притяжения для молодых", — пояснил он.

Речь идёт, по его словам, о создании креативных мест для общения молодёжи, интеллектуального досуга и занятий спортом. В сёлах подрастающее поколение должно иметь широкие возможности для самореализации, подчеркнул политик.

Также в этом году будет проведён грантовый конкурс ЛДПР, который поможет неравнодушным гражданам реализовывать свои идеи в родном селе или городе, добавил Слуцкий. Принять участие смогут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Основными направлениями проекта станут спорт, досуг и патриотическое воспитание.

Глава партии отметил важность пересмотра работы культурно-досуговых учреждений в сёлах. По его словам, они обычно закрыты, когда молодёжь свободна и ищет возможности для отдыха.

"Куда остаётся идти? Только в бар. Молодёжи негде организовывать досуг. Будем заниматься этим вопросом", — сказал Слуцкий.

Ежегодный слёт Молодёжной организации ЛДПР объединил порядка 120 участников и активистов из 89 субъектов РФ, в том числе из ДНР и ЛНР. На мероприятии был утверждён план работы организации на 2024 год.