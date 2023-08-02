Слуцкий объявил грантовый конкурс ЛДПР для сельской молодёжи

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий объявил партийный грантовый конкурс для сельской молодёжи. Принять участие смогут молодые люди от 18 до 35 лет. Реализовать свой социально значимый проект, который поможет развитию родного края, запустить свой стартап, провести ряд образовательных мероприятий и многое другое возможно с поддержкой ЛДПР.

По словам Слуцкого, авторам инициатив помогут не только средствами гранта, но и консультациями и поддержкой. Молодёжные отделения в каждом из 89 регионов страны всегда открыты и готовы оказать помощь в составлении бизнес-плана, проведении рекламной акции, даже в написании учебно-методических рекомендаций.

В ЛДПР отметили, что одними грантами проблемы молодёжи на селе не решить: необходимо пересматривать работу Домов культуры и библиотек, которые должны быть доступны и в вечернее время, хотя бы по определённым дням, чтобы молодёжь могла там проводить мероприятия, общаться. Молодёжная организация ЛДПР подготовит решения и для увеличения количества общественных пространств в регионах. Например, в Пермском крае их всего 11, а вот баров — более 600.

"Будем изменять ситуацию", — подчеркнул Слуцкий на ежегодном слёте Молодёжной организации ЛДПР.