В ГД внесли закон, приравнивающий работодателей бойцов СВО к соцпредпринимателям

Бизнесмены получат льготы благодаря новому статусу. В частности, речь идёт о грантах, аренде недвижимости на более выгодных условиях, информационной поддержке, помощи в поиске деловых партнёров и так далее. Турчак подчеркнул, что правительство уже дало положительное заключение законопроекту.

Ранее сообщалось, что в России расширили категории тех, кто может получить удостоверение ветерана боевых действий. Туда вошли добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожья и Херсонщины с 30 сентября 2022 года.