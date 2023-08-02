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Опубликовано 2 августа 2023, 11:54
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В ГД внесли закон, приравнивающий работодателей бойцов СВО к соцпредпринимателям

Российские работодатели, которые трудоустроят участников спецоперации, должны быть приравнены к социальным предпринимателям. Законопроект разработан рабочей группой по СВО и внесён в Госдуму, сообщил секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак.

"Эта мера сделает для работодателей более привлекательным трудоустройство демобилизовавшихся бойцов, включая добровольцев и гражданских специалистов, обеспечивавших выполнение задач спецоперации", пояснил он в телеграм-канале.

Бизнесмены получат льготы благодаря новому статусу. В частности, речь идёт о грантах, аренде недвижимости на более выгодных условиях, информационной поддержке, помощи в поиске деловых партнёров и так далее. Турчак подчеркнул, что правительство уже дало положительное заключение законопроекту.

"Защитники Отечества" посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети бойцов СВО
"Защитники Отечества" посетили лагерь "Литвиново", где отдыхают дети бойцов СВО

Ранее сообщалось, что в России расширили категории тех, кто может получить удостоверение ветерана боевых действий. Туда вошли добровольцы, входившие в воинские формирования ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года, а также заключившие контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ в ходе спецоперации на территориях Донбасса и Украины с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожья и Херсонщины с 30 сентября 2022 года.

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ТАСС / Александр Река

Татьяна Миссуми
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