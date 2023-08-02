Григорьянц: Семак дисквалифицирован на одну игру по итогам матча с "Ростовом"

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера санкт-петербургского "Зенита" Сергея Семака на одну игру после матча второго тура футбольной Российской премьер-лиги против "Ростова". Об этом сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

"Семак был удалён за выход на поле в конфронтационной манере", — сказал Григорьянц журналистам.

По его словам, в понедельник в комитет пришло письмо с просьбой отменить красную карточку специалисту. В результате КДК обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) при президенте РФС, где проанализировали произошедшее и постановили, что главный судья матча Евгений Кукуляк удалил Семака верно. При этом было принято решение не применять дополнительную дисквалификацию к наставнику сине-бело-голубых.

В следующем туре "Зенит" сыграет с "Динамо" дома. Игра состоится 6 августа, начало в 19:00 мск.