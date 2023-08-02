Российские войска отразили атаку ВСУ вблизи Нововодяного в ЛНР

Российские военные пресекли попытку нападения ВСУ в районе Нововодяного Луганской Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении подразделениями группировки войск "Центр", ударами армейской авиации и огнём артиллерии успешно отражена атака противника в районе населённого пункта Нововодяное", — уточнил он.

По данным Конашенкова, ВС РФ также нанесли удар по подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Торское, Григоровка Донецкой Народной Республики и Червоная Диброва ЛНР.