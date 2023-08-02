Бывшие десантники 25-й бригады ВДВ ВСУ пополнили ряды российского разведывательного батальона "Спарта" и теперь противостоят экс-сослуживцам. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на самих военных.

Боец с позывным Вергель рассказал, что служил на Украине ещё в 2013 году, когда начинался Майдан. В 2014-м он попал в ополчение и увидел, что происходит в Доме профсоюзов в Одессе. По словам Вергеля, изначально военные хотели разогнать собравшихся на Майдане, однако им помешала пропаганда, которая промыла мозги множеству украинцев.

"Но я уже ушёл в ополчение. И у нас начались боестолкновения с той самой 25-й бригадой. И я уже не воспринимаю их как братьев своих, с которыми из одного котла ел. Уже не получается", — поделился военный.

Как отметил его сослуживец с позывным Тишина, ни один человек из Донбасса не убивал детей и женщин на Западной Украине в 2014–2015 годах.

"Ни один человек из Донбасса в 2014–2015 годах не убивал детей и женщин на Западной Украине. А они, ребята с Западной Украины, почему-то позволяют себе убивать детей, женщин здесь, на Донбассе", — отметил он.