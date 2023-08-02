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Регион
Опубликовано 2 августа 2023, 12:12
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Потери ВСУ на Запорожском направлении превысили 220 военных за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Запорожском направлении более 220 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", отметил он.

Всего же на Запорожском направлении российские бойцы отразили четыре атаки противника в районе населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

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А накануне, 1 августа, в МО РФ сообщили об уничтожении танка Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Армейская авиация также ликвидировала другие БМП и иностранный бронетранспортёр.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
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