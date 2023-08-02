Потери ВСУ на Запорожском направлении превысили 220 военных за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Запорожском направлении более 220 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", — отметил он.