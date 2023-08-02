Регион

Уведомления отключены

2 августа, 12:12

Потери ВСУ на Запорожском направлении превысили 220 военных за сутки

Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Запорожском направлении более 220 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", отметил он.

Всего же на Запорожском направлении российские бойцы отразили четыре атаки противника в районе населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

Разгромивший колонну ВСУ экипаж танка передал привет производителям "Леопардов"

А накануне, 1 августа, в МО РФ сообщили об уничтожении танка Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Армейская авиация также ликвидировала другие БМП и иностранный бронетранспортёр.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров