Потери ВСУ на Запорожском направлении превысили 220 военных за сутки
Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на Запорожском направлении более 220 военнослужащих. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Потери противника составили свыше 220 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два автомобиля", — отметил он.
Всего же на Запорожском направлении российские бойцы отразили четыре атаки противника в районе населённых пунктов Работино и Пятихатки Запорожской области.
А накануне, 1 августа, в МО РФ сообщили об уничтожении танка Leopard и БМП Bradley в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Армейская авиация также ликвидировала другие БМП и иностранный бронетранспортёр.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo