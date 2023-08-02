Миронов раскрыл свой ритуал в День ВДВ и заявил, что истинные десантники в фонтаны не ныряют

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов, удостоенный ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, ответил на несколько вопросов Лайфа насчёт празднования Дня ВДВ. Политик проходил службу в Воздушно-десантных войсках, поэтому поделился экспертным мнением о купании в фонтанах в этот праздник.

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов — о "традиции" купаться в фонтанах на День ВДВ. Видео © LIFE

"Хулиганов всегда хватает. Я никогда не купался, и все мои друзья — никто не купается. Настоящие десантники в фонтанах не купаются. Я считаю, что не надо. Хочешь купаться — есть пруд, есть река", — ответил Миронов.

Миронов также рассказал, что не смог сегодня присутствовать на церемонии возложения цветов, поскольку был на вручении госнаград в Кремле. Но к вечеру всё же планирует отправиться на Поклонную гору "побрататься с десантниками".

Глава фракции "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов рассказал, как будет праздновать День ВДВ. Видео © LIFE