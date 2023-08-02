"Прокурор в шортах" украл из кафе в Крыму ящики для пожертвований детям

В Крыму мужчина, представившись сотрудником прокуратуры, украл из кафе ящики для пожертвований детям. Об этом сообщает "Mash на волне", публикуя кадры его проделок.

Псевдопрокурор украл из кафе ящики для пожертвований детям в Крыму. Видео © Telegram / "Mash на волне"

По данным телеграм-канала, жулик в майке и шортах по имени Олег облюбовал заведение в Советском районе. Всё началось с его недовольства самсой, в которой он нашёл "слишком мало мяса". А чтобы разрешить ситуацию наверняка, да ещё и в свою пользу, достал "прокурорскую корочку" и потребовал взвесить начинку. В кафе пошли навстречу и обещали исправиться, а предприимчивый Олег этим воспользовался.

Он продолжил наведываться в заведение за добавкой, а в последний раз обратил внимание на два ящика Фонда соцподдержки граждан "Спасти ещё одного", заявив, что якобы по закону в кафе их вообще быть не должно. Владельцы предложили предоставить ему необходимые документы и снова пообещали, что всё исправят. Олег же взял на себя самую тяжёлую задачу — избавиться от ящиков, после чего ушёл. Однако хозяйка заподозрила неладное и позвонила в полицию, где всерьёз заинтересовались псевдопрокурором. Те его быстро нашли. А вот корочка оказалась настоящей, но не прокурорской, а разрешением на ношение оружия.