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2 августа, 14:34

Путин: У политики Киева и Запада по уничтожению всего русского нет будущего

Президент России Владимир Путин уверен, что у политики киевских властей и их западных менторов, мечтающих уничтожить всё русское, нет будущего. На совещании с членами правительства глава государства затронул тему интеграции новых регионов в общероссийское культурное пространство.

Путин напомнил, что жители этих регионов "никогда и не покидали это пространство". Люди бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, несмотря на попытки нынешнего украинского режима запретить и уничтожить всё русское и всех, "кто думает, разговаривает, читает на русском языке".

"У подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего", — подчеркнул президент.

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Ранее Путин отметил, что поиск Украиной своей идентичности понятен, однако он идёт на основе неонацизма, а свою идентичность Незалежная связывает с "пособниками Гитлера, такими как Бандера и Шухевич".

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ТАСС / Алексей Майшев

Ирина Фальке
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