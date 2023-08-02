Президент России Владимир Путин уверен, что у политики киевских властей и их западных менторов, мечтающих уничтожить всё русское, нет будущего. На совещании с членами правительства глава государства затронул тему интеграции новых регионов в общероссийское культурное пространство.

Путин напомнил, что жители этих регионов "никогда и не покидали это пространство". Люди бережно хранят и родной язык, и живой интерес к великой русской литературе, несмотря на попытки нынешнего украинского режима запретить и уничтожить всё русское и всех, "кто думает, разговаривает, читает на русском языке".

"У подобной политики никогда не было и не будет никакого будущего", — подчеркнул президент.