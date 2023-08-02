Путин выделил средства на 2,5 миллиона книг для библиотек в новых регионах

Президент России Владимир Путин выделил из своего резервного фонда средства на книги для библиотек в новых регионах. Всего для учреждений в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях напечатают более 2,5 миллиона экземпляров книг.

"В ближайшее время вместе с Российским книжным союзом будет обеспечена печать, закупка и доставка более 2,5 миллиона экземпляров", — сообщил Путин на совещании с членами правительства.

Книги получат как школьные, так и публичные библиотеки новых регионов РФ. Глава государства поручил провести работу по доставке максимально оперативно, чтобы в новом учебном году у детей были все необходимые книги и учебники. Также президент поручил бесплатно подключить библиотеки к электронным сервисам, где хранятся произведения отечественной литературы.

"Надо обеспечить доступ жителей Донбасса и Новороссии к интернет-ресурсам с электронными и аудиокнигами, чтобы каждый желающий мог познакомиться с книжными новинками или вновь перечитать классику на русском языке, окунуться в мир хорошо знакомых литературных героев", — подчеркнул Путин.