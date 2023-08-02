Врач оценил опасность картофельной болезни, чуть не погубившей всю Ирландию

Хлебной, или, как её чаще называют, картофельной болезнью зовётся одно из самых часто встречающихся среди растений заболеваний, причиной которого является грибок. Название в честь картофеля этот недуг получил после того, как в середине XIX века сгубил огромный урожай этого корнеплода в Ирландии, из-за чего народ страны едва не истребил страшный голод. В настоящее время споры этих грибов распространились почти повсеместно и есть практически на каждом зёрнышке для изготовления хлеба. О том, представляет ли грибок опасность для людей, рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

"В середине прошлого века фитофтора погубила урожай картофеля в Ирландии. Там много факторов совпало, но дело в том, что после этого у них был неурожай ещё три-четыре года. Стоял страшный голод: людям было нечего есть и нечего сеять. Многие из-за этого мигрировали за рубеж — сейчас огромная популяция ирландцев есть в США", — объяснил медик в беседе с РИА "ФедералПресс".

Хлебная болезнь опасна как для злаков, так и для картофеля и для деревьев, добавил диетолог. Грибок поражает сразу несколько жизненных систем растений (плоды, ствол, корневище), в которых развивается гниль. При этом если их съест человек, то это ему никак не повредит, потому что для него этот грибок не ядовит.

Основная проблема картофельной болезни для людей в том, что она может привести в негодность хлебобулочную продукцию, но человек ей не отравится и не заболеет. Кроме того, в государстве существуют контролирующие ведомства, которые отслеживают ситуацию с хлебной болезнью, успокоил в завершение Гинзбург.