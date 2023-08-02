Пассажир "Победы" облапал соседку, прикрываясь сонливостью, и теперь его ищут

Преступно "любвеобильного" пассажира авиакомпании "Победа" разыскивают в Москве, передаёт Mash. Борт, на котором всё произошло, летел в Москву из Владикавказа. После взлёта мужчина положил руку на бедро девушки, сидевшей рядом, а когда та подняла шум, извинился — мол, уснул.

Когда через некоторое время ситуация повторилась, пассажирка обратилась за помощью к бортпроводникам, но и они не помогли, а её сосед по креслу полез приставать уже наяву.

После приземления девушка спешно покинула аэропорт, опасаясь преследования от неадекватного пассажира. Придя в себя, она написала заявление в полицию, но из примет запомнила только плотное телосложение и короткую стрижку. "Любвеобильного" пассажира ищут.