МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

В Керченском проливе ограничено движение надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов, за исключением судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Запрещены передвижение судов, постановка на якорь, приводнение и полёты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность.

Исключение сделали для судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в нём.