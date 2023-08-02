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2 августа, 16:04

МО РФ заявило об ограничении движения в Керченском проливе

В Керченском проливе ограничено движение надводных и подводных судов, а также летательных аппаратов, за исключением судов, идущих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минобороны РФ.

Запрещены передвижение судов, постановка на якорь, приводнение и полёты летательных аппаратов, нахождение людей в воде и другая деятельность.

Исключение сделали для судов, следующих в светлое время суток по фарватерам и рекомендованным путям через Керченский пролив транзитом или в порты, расположенные в нём.

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А 28 июля командование Минобороны РФ приняло решение временно ограничить проход всех маломерных судов и плавсредств в части акватории Керченского пролива. В частности, запрещён проход всех маломерных судов и плавсредств в Темрюкском районе между мысами Хрони и Ахиллеон, между мысами Такиль и Панагия и береговой чертой. Под ограничение подпадают прогулочные, парусные катера и яхты, надувные плавсредства, гидроциклы, виндсёрфы, сап-доски и их аналоги.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Александра Вишнякова
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