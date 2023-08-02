Президент Бразилии: Украину нужно было обсуждать в ООН, тогда мы бы жили в мире
Совет Безопасности ООН должен быть площадкой для обсуждения конфликта на Украине. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, отвечая на вопросы зарубежных СМИ.
"Эту войну нужно было обсудить в ООН. В зале Совета Безопасности. Полагаю, что если бы территориальный вопрос по Украине обсудили в ООН ранее, мы бы сейчас жили в мире", — цитирует его ТАСС.
При этом да Силва напомнил, что именно члены СБ ООН сами участвуют в войнах: США, Великобритания и Франция ранее вторглись в Ирак и Ливию, не имея соответствующего мандата организации.
Ранее президент Бразилии уже заявлял, что все страны мира уже начинают уставать от украинского конфликта. Он также выступил против резких и поспешных высказываний в адрес России и призвал создать союз государств, которые смогут помочь в достижении мира между Москвой и Киевом.
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