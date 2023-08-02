В Петербурге открылся первый стационар для беременных с инфекционной патологией

В Боткинской клинической больнице Петербурга начал работать первый в городе дневной стационар для беременных с инфекционными патологиями. Он был открыт на базе акушерского отделения, церемония состоялась сегодня на Пискарёвском проспекте.

Впредь будущие матери будут получать всю необходимую им медицинскую помощь без обязательной круглосуточной госпитализации в стационар. Логистика работы отделения была тщательно продумана так, чтобы пациентки могли получить консультации и диагностику у всех нужных специалистов в ускоренном темпе.

"Целый ряд женщин нуждается в амбулаторной помощи как до, так и после родов. Значит, у них должна быть возможность получать эту амбулаторную помощь", — отметил заместитель главного врача по акушерству и гинекологии Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Александр Кучерявенко в беседе с корреспондентом телеканала "Санкт-Петербург".

Жительницам Красносельского и Кировского районов Петербурга посчастливилось первыми оценить работу нового дневного стационара. Руководители медучреждения рассчитывают на то, что в отделении можно будет проводить в полном объёме все нужные процедуры для 20 рожениц в день. Акушерское отделение Боткинской больницы является одним из самых крупных стационаров во всём Петербурге. За прошлый год он помог более чем тысяче готовящихся к родам женщин.