20 июля Народный фронт объявил сбор "За ВДВ!" в рамках проекта "Всё для Победы!", а уже 2 августа, в 93-ю годовщину со дня образования Воздушно-десантных войск, представители президентского движения доставили гуманитарный груз бойцам из воинских подразделений, которые работают на самых сложных участках линии боевого соприкосновения, а также поздравили их с праздником.

Передача десантникам оборудования, собранного Народным фронтом. Фото © Предоставлено Лайфу

"Парни, вы настоящие герои. Вся страна смотрит на вас, гордится вами, восхищается вами. С Днём ВДВ!" — обратился к десантникам руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Боксёр Денис Лебедев и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов поздравляют десантников с Днём ВДВ. Фото © Предоставлено Лайфу

Он поблагодарил 42 тысячи россиян, которые приняли участие в сборе для десантников, и миллионы людей, которые постоянно принимают участие в проекте Народного фронта "Всё для Победы". Они собрали более восьми миллиардов рублей на самые важные нужды наших военнослужащих, заметил Кузнецов. Он назвал главнейшей задачей Народного фронта объединить людей и дать им возможность поддержать бойцов.

К сбору средств для десантников призывал внук генерала Маргелова Василий Маргелов. Сбор поддержали военные корреспонденты федеральных СМИ, а также знаменитые спортсмены, певцы и артисты. Поздравить бойцов приехал боксёр, член Центрального штаба Народного фронта, представитель Союза десантников России, чемпион мира по версиям WBA, IBF Денис Лебедев.

"Сегодня я здесь по велению души. В 2011 году меня приняли в Союз десантников России, доверили мне берет и тельняшку, и я с честью и достоинством стараюсь соблюдать все заповеди десантника. Парни, желаю крепкого здоровья и выполнения всех поставленных задач", — обратился к солдатам спортсмен.

Боксёр Денис Лебедев поздравляет десантников с Днём ВДВ. Фото © Предоставлено Лайфу

Усилиями всей страны за две недели от старта сбора была собрана сумма около 70 миллионов рублей, для шести подразделений было закуплено всё, о чём просили десантники: беспилотники, противодронные ружья, средства связи, тепловизионные прицелы, генераторы и много других нужных вещей. Пять воинских частей, которые держат оборону в ЛНР и ДНР, получили подарки в День ВДВ, а ребятам, которые сражаются на Днепре в Херсонской области, необходимые вещи были доставлены накануне. Сбор продолжается до конца дня 2 августа, и благодаря этому будет возможность помочь ещё нескольким десантным подразделениям.

Собранное в рамках сбора "За ВДВ" снаряжение для десантников. Фото © Предоставлено Лайфу

"Народный фронт передал нам тепловизионные прицелы дальностью 1000 метров, которые позволяют очень хорошо видеть противника и приблизят нас к победе. Спасибо Народному фронту и жителям страны за бесценную помощь", — рассказал десантник с позывным Медведь.

По словам бойцов, гуманитарные грузы, которые отправляют на фронт общественники, спасают жизни. "Квадрокоптеры очень помогают, это наша "маленькая авиация". Почти круглосуточно работают операторы БПЛА: мониторинг, своевременный доклад, уничтожение врага. Но их расход очень высокий. В день можно потерять до пяти штук. Боец-десантник с позывным Патрик рассказал, что управлял квадрокоптером и при взлёте увидел миномёт. Спустя два часа этого миномёта уже не было, российские бойцы по нему сработали быстро.

ОНФ передают снаряжение десантникам. Фото © Предоставлено Лайфу

Свои подарки для бойцов через Народный фронт передали и жители страны. Боксёр Денис Лебедев рассказал о дяде Коле из Касимова, который попросил вручить десантникам 30 килограммов шоколада. Оказалось, что на фронте сладкое — один из самых востребованных продуктов, отвечающих за боевой дух. "Едим сладкое — и так боремся с усталостью. Шоколадки очень хорошо идут. Можем и пять плиток в день съесть. За фигурой мы не следим, в этой броне она сама в норму приходит", — с улыбкой рассказал один из десантников.

Поддержать бойцов на передовой и оказать им посильную помощь, а также ознакомиться с подробной информацией о проекте, направленном на помощь военным подразделениям, можно на сайте "Всё для Победы!".