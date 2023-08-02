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2 августа, 17:25

Песков заявил о жизни уважаемых западных СМИ в состоянии военной цензуры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ сейчас вынуждены жить в условиях военной цензуры, получая "указиловки" от своих спецслужб. Он заметил, что самые влиятельные в мире — это "к сожалению, англосаксонские СМИ, американские, британские".

"Там очень много серьёзных СМИ, много талантливых журналистов, умных, профессиональных, но сейчас, поскольку они все развязали против нас ту самую войну, они живут в состоянии абсолютно военной цензуры. И уважаемые западные СМИ, газеты, телеканалы, интернет-ресурсы, печатные издания фактически, это на самом деле так, если называть вещи своими именами, они получают указиловки, методички от своих спецслужб", объяснил Песков в ходе открытого диалога "Элементы социальной инженерии" с участниками форума "Территория смыслов".

Представитель Кремля также заявил, что западные издания и ТВ получают сливы, которые очень часто на самом деле являются фейками, профессионально подготовленными для вброса. СМИ впрягли в эту работу на круглосуточной основе, заметил он. Песков подчеркнул, что России "нужно с ними конкурировать". Сейчас это делается очень робко, но достаточно успешно, добавил он.

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Ранее Песков назвал намеренным вброс о причастности Польши к подрыву "Северных потоков". Статью опубликовала газета The Wall Street Journal.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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